Teşekkürler Filenin Sultanları

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’a 3-2 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan karşısında ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. Büyük çekişme içinde geçen ikinci ve üçüncü seti aynı sonuçlarla 25-21 kaybeden Türkiye 2-1 geriye düştü. Yine çekişmeli geçen dördüncü seti 25-22 kazanan Türkiye skoru eşitledi: 2-2. Uzatma setine de iyi başlayan Türkiye üst üste hatalar yapınca seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, 31’incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olmuştu. Sırbistan ise üst üste 2’nci, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN DESTEK

Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, milli takımı karşılaşmanın sonuna kadar destekledi. Afyonkarahisar’daki Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayak yarışlarını takip ettikten sonra Ankara’ya gelen geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci setin ortasında maça geldi. Maçın sonunda milliler büyük üzüntü yaşarken, Bakan Kasapoğlu ve diğer yetkililer millilere moral verdi.

Erdoğan Kutladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.