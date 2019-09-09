Teşekkürler Filenin Sultanları
VOLEYBOL

Teşekkürler Filenin Sultanları

Filenin Sultanları, dişe diş oynadığı Avrupa Şampiyonası finalinde, Sırbistan’a 3-2 yenilerek ikinci oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol takımını Twitter’dan tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye 2-3 Sırbistan

Türkiye 2-3 Sırbistan

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’a 3-2 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan karşısında ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. Büyük çekişme içinde geçen ikinci ve üçüncü seti aynı sonuçlarla 25-21 kaybeden Türkiye 2-1 geriye düştü. Yine çekişmeli geçen dördüncü seti 25-22 kazanan Türkiye skoru eşitledi: 2-2. Uzatma setine de iyi başlayan Türkiye üst üste hatalar yapınca seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, 31’incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olmuştu. Sırbistan ise üst üste 2’nci, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN DESTEK

Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, milli takımı karşılaşmanın sonuna kadar destekledi. Afyonkarahisar’daki Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayak yarışlarını takip ettikten sonra Ankara’ya gelen geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci setin ortasında maça geldi. Maçın sonunda milliler büyük üzüntü yaşarken, Bakan Kasapoğlu ve diğer yetkililer millilere moral verdi.

  • Erdoğan Kutladı
    Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
    Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.

Taraftar Trabzonspor'a sahip çıktı
Taraftar Trabzonspor'a sahip çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan, Süper Lig’de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor’a taraftarlarının desteği yüksek oldu. Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu sezon ilk 3 aylık dönemde 86 bin rakamına ulaştı. Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club’lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin adet satın aldı. Geçen yıl TS Club mağazalarında ürün satışlarından 34 milyon 300 bin lira hasılat eden Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı. Trabzonspor taraftarları, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterirken, şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapıldı ve 12 milyon 400 bin lira gelir elde edildi. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedeflerken, geçen sezon 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon lira civarında gelir elde edilmişti. Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolculara da forma satışı yaparken, en fazla formayı bin adetle İngiliz oyuncu Daniel Sturridge aldı. Tüm takım, teknik heyet dahil yaklaşık 4 bin adet forma alarak kulübe destek verdi. Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsanelerinden Hami Mandıralı, gündeme dair görüşlerini açıkladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’nın yeni bir sayfa açtığını belirten genç teknik adam, “Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Yusuf’u artık Trabzon şehri de takım da düşünmemeli. O kendisine yeni bir sayfa açtı, orada inşallah başarılı olur. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin” değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor’un mevcut kadrosunun son 5 yılın en iyi kadrosu olduğunu belirten Mandıralı, “5-6 genç oyuncumuz sahada görev aldığı zaman, yabancı oyuncular; bu çocuklar bu forma ve bu şehir için mücadele ederken, ağabeyleri olarak onlara katkı sağlamaya, destek olmaya çalışıyor” dedi. Türkiye-Sırbistan: 2-3

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