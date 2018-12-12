Teşekkürler Schalke

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu son karşılaşmasında evinde Portekiz ekibi Porto’yu konuk eden Galatasaray sahasından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, Schalke’nin kendi sahasında Lokomotiv Moskova’yı son dakikada attığı golle yenmesi üzerine yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray’ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Diğer yandan Galatasaray, dünkü yenilgisiyle son 12 resmi maçının sadece 2’sinde galip gelebildi.

17. dakikada Telles’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Felipe topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 40’da Mariano ceza sahası içerisinde Hernani’yi düşürürken hakem penaltı kararı verdi. 42’de penaltı atıyını kullanan Marega, skoru 2-0’a getirdi. 44’te ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe tarafından düşürülürken hakem bu kez G.Saray lehine penaltı çaldı. 45+1’de Feghouli penaltı vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2. 48’de Eren’in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rodrigues’in şutu Casillas’ta kaldı. 55’te Feghouli’nin ortasında Onyekuru altı pasa yakın bir noktadan topu dışarı gönderdi. 56’da Ozan’dan topu kapan Marega defans arkasına Hernani’yi kaçırdı. Hernani’nin pasında ise Sergio topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 65’te Rodrigues’in sağ taraftan içeri ortaladığı topu Eren altı pas içerisinde tamamladı: 2-3. 66’da Rodrigues, Maxi Pereira tarafından ceza sahası içerisinde düşürülürken hakem üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi. 67’de Feghouli ikinci kez topun başına geçerken bu kez şutu üst direkte patladı.

Feghouli penaltı kaçırdı Eren Derdiyok ıslıklandı

Galatasaray’ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi. Maçın 67. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Feghouli’nin vuruşunda, top üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Feghouli’nin kaçırdığı bu penaltıyla sarı-kırmızılı takım, skoru 3-3 yapma fırsatından yararlamadı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar maçta bir çok fırsata kaçıran Eren Derdiyok’u ıslıklarla protesto etti.

Almanya’da sevindiren sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray’ın grubunda Schalke, Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Schöpf kaydetti. Bu sonuçla grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. kalan Lokomotiv Moskova ise UEFA Şalmpiyonlar Ligi’ne de veda etti.

Divan toplantısı bugün

Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının saat 13.30’da başlayacağı kaydedildi.

F.Bahçe her kategoride dökülüyor Fenerbahçe’de yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sıkıntı sadece A takımda değil altyapı takımlarında da yaşanıyor. A takımı Süper Lig’de 15 maçta 14 puanla 17. sırada yer alırken, alt yapı takımları da aldıkları adeta dökülüyor. Sezon başında altyapının başına David Badia getirildi ve altyapıda yeniden bir yapılanmaya gidildi, birçok eski antrenörle yollar ayrıldı, yeni antrenörler takımın başına getirildi. Ancak altyapıdaki değişim sancısı şiddetli hissediliyor. Ayrıca altyapıda birkaç oyuncu dışında gelecek vaad eden futbolcu da olmadığı öğrenildi. U21, U19, U17, U15 ve U14 takımları alt sıralarda yer alırken, oynadıkları futbol da gelecek için umut vermiyor. Fenerbahçe U21 Takımı ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 8. sırada yer alıyor. 35 puanlı lider Beşiktaş’ın 12 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin U19 Takımı, 7 galibiyet, 2 beraberlik 6 yenilgiyle 23 puan topladı. 6. sırada yer alan F.Bahçe, 2 maç eksiğiyle 33 puan toplayan lider G.Saray’ın 10 puan gerisinde. F.Bahçe U17 Takımı da 8 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyetle 26 puan topladı. 1 maç eksiği olan lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde bulunuyor.U14, U15 VE U16 TAKIMLARI 9 TAKIMLI GRUPTA YER ALIYORU14 Takımı’nın da 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanı yer alıyor. 9 takımla grupta yer alan F.Bahçe U14 Takımı, 30 puanlı lider Beşiktaş’ın 17 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. U15 Takımı’nın da 4 galibiyet, 2 beraberlik 4 yenilgiyle 14 puanı var. U15 Takımı, lider Beşiktaş’ın 13 puan gerisinde 5. durumda bulunuyor. Altyapı takımlarının en başarılısı U16 Takımı. 1 maç eksiği olan F.Bahçe U15 Takımı lider Bursaspor’un 1 puan gerisinde22 puanla 2. sırada yer alıyor.Otobüsle dönme kararı yöneticileri rahatsız ettiF.Bahçe kafilesinin ceza olarak Akhisar deplasmanından İstanbul’a otobüsle dönme kararı alınması yöneticilerde de rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bu kararın yanlış olduğunu vurguladı. Başkan Ali Koç’un da bu kararı alırken yönetici arkadaşlarının fikirlerini almadığı ve yöneticilerin önemli bölümünün de bu kararı medyadan öğrendiği belirtildi. Fulham, Slimani’ye talip olduFenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan İslam Slimani, devre arasında Premier Lig yolunu tutabilir. İngiltere takımlarından Fulham, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Cezayirli golcü Slimani’yi transfer etmek istiyor. The Telegraph gazetesinde yer alan haberde Fulham’ın yeni menajeri Claudio Ranieri’nin Slimani’yi ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi. 30 yaşındaki forveti daha önce Leicester City’ye transfer eden Fransız teknik adam, eski kulübüyle bizzat görüşecek. F.Bahçe, Babel ve Tolgay’ı istiyorDevre arası için transfer çalışmalarına start veren F.Bahçe, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Babel ile Tolgay Arslan’ı istedi. Bu transfer için Başkan Ali Koç bizzat Fikret Orman ile görüştü. Beşiktaş da bu transferler karşılığında Şenol Güneş’in ısrarla istediği Ozan Tufan’ı talep etti. Transfer gerçekleşirse, Ozan’ın yanı sıra bir miktar da para verilecek. Babel ile Tolgay ikna edilirse devre arasında F.Bahçe forması giyecek. F.Bahçe’nin anlaşmaya vardığı Ersun Yanal da bu iki ismin takıma güç katacağını vurguladı.Valbuena ve Ayew dönüyorF.Bahçe’de adalesinde sakatlığı bulunan Valbuena ile geçtiğimiz ay sağ el parmağından ameliyat olan Ganalı oyuncu Andre Ayew, Erzurumspor maçıyla sahalara dönüyor. Teknik direktör Erwin Koeman iki oyuncuyu da S. Trnava maçında riske etmeyecek.Kadro dışılara şartlı afF.Bahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan’a şartlı af geldi. Bu oyuncuların devre arası kampındaki performanslarına bakılacak. Yapılacak testlerde, istenilen kiloda ve fit durumdalarsa yola devam edilecek. Aksi takdirde yollar ayrılacak.