Teşekkürler Schalke

Galatasaray’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda, Schalke, Lokomotiv Moskova’yı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Rus ekibinin galip gelmemesiyle birlikte kendi sahasında lider Porto karşısında mağlup olan sarı-kırmızılı temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.
Umut YılmazYeni Şafak
Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu son karşılaşmasında evinde Portekiz ekibi Porto’yu konuk eden Galatasaray sahasından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, Schalke’nin kendi sahasında Lokomotiv Moskova’yı son dakikada attığı golle yenmesi üzerine yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray’ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Diğer yandan Galatasaray, dünkü yenilgisiyle son 12 resmi maçının sadece 2’sinde galip gelebildi.
17. dakikada Telles’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Felipe topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 40’da Mariano ceza sahası içerisinde Hernani’yi düşürürken hakem penaltı kararı verdi. 42’de penaltı atıyını kullanan Marega, skoru 2-0’a getirdi. 44’te ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe tarafından düşürülürken hakem bu kez G.Saray lehine penaltı çaldı. 45+1’de Feghouli penaltı vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2. 48’de Eren’in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rodrigues’in şutu Casillas’ta kaldı. 55’te Feghouli’nin ortasında Onyekuru altı pasa yakın bir noktadan topu dışarı gönderdi. 56’da Ozan’dan topu kapan Marega defans arkasına Hernani’yi kaçırdı. Hernani’nin pasında ise Sergio topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 65’te Rodrigues’in sağ taraftan içeri ortaladığı topu Eren altı pas içerisinde tamamladı: 2-3. 66’da Rodrigues, Maxi Pereira tarafından ceza sahası içerisinde düşürülürken hakem üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi. 67’de Feghouli ikinci kez topun başına geçerken bu kez şutu üst direkte patladı.
Feghouli penaltı kaçırdı Eren Derdiyok ıslıklandı
Galatasaray’ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi. Maçın 67. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Feghouli’nin vuruşunda, top üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Feghouli’nin kaçırdığı bu penaltıyla sarı-kırmızılı takım, skoru 3-3 yapma fırsatından yararlamadı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar maçta bir çok fırsata kaçıran Eren Derdiyok’u ıslıklarla protesto etti.
Almanya’da sevindiren sonuç
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray’ın grubunda Schalke, Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Schöpf kaydetti. Bu sonuçla grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. kalan Lokomotiv Moskova ise UEFA Şalmpiyonlar Ligi’ne de veda etti.
Divan toplantısı bugün
Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının saat 13.30’da başlayacağı kaydedildi.
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