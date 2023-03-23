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Spor

TFF 1.Lig'de haftanın programı

TFF 1. Lig'de 28. hafta, yarın yapılacak Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla start alacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:54 . 23/03/2023 Perşembe
AA
TFF 1.Lig'de 54 puanlı Samsunspor lider, 53 puanlı Eyüpspor ikinci sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig'de 54 puanlı Samsunspor lider, 53 puanlı Eyüpspor ikinci sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig'de 28. hafta yarın iki maçla başlayacak. Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 28. haftada hükmen galip ilan edilecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasındaki maçların programı şöyle:


24 Mart Cuma (Yarın)

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)


25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)


26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)


NOT: Pendikspor, haftayı bay geçecek.


#Altınordu
#Boluspor
#Denizlispor
#Samsunspor
#Spor Toto 1. Lig
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