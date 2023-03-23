TFF 1.Lig'de 54 puanlı Samsunspor lider, 53 puanlı Eyüpspor ikinci sırada yer alıyor.
TFF 1.Lig'de 28. hafta yarın iki maçla başlayacak. Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 28. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasındaki maçların programı şöyle:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)
NOT: Pendikspor, haftayı bay geçecek.