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Spor

TFF 3 adayın başvurusunun kabul edildiğini duyurdu

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

15:44 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
TFF, 3 adayın başvurusunu kabul etti.
TFF, 3 adayın başvurusunu kabul etti.

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.


Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.


TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;


- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU

- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ

- Sayın Servet YARDIMCI


TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.

#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Servet Yardımcı
20 dakika önce
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