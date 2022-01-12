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TFF açıkladı: Süper Lig maçı ertelendi

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle cumartesi günü oynanması planlanan Başakşehir- Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF açıkladı: Süper Lig maçı ertelendi
Ahmet Çalık

Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz"

Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı
SPOR
Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
SPOR
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
FOTOĞRAF 26
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun taziye mesajı.
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Konyaspor'un vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için yaptığı paylaşım.
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Beşiktaş kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Trabzonspor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Fenerbahçe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Adana Demirspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Alanyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Altay Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Antalyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Başakşehir kulübü kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ç. Rizespor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gaziantep FK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gençlerbirliği Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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GZT Giresunspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Göztepe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Hatayspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Karagümrük SK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kasımpaşa kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kayserispor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Sivasspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Yeni Malatyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Futbolcu Okay Yokuşlu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
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İrfan Can Kahveci eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ahmet Çalık kulüpler sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiasının tanınmış isimleri taziye mesajları yayınladı.


Bilimsel olarak araştırıldı

Bilimsel olarak araştırıldı

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