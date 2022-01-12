TFF açıkladı: Süper Lig maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz"