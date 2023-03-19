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Spor

TFF açıkladı: Tayyip Talha Sanuç aday kadrodan çıkarıldı

TFF, Beşiktaşlı oyuncu Tayyip Talha'nın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

22:37 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tayyip Talha, İstanbulspor maçında sakatlanmıştı

Tayyip Talha, İstanbulspor maçında sakatlanmıştı

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'da aday kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.

Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaşlı milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi.

A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker'ın tarafından MR görüntüleri değerlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Stefan Kuntz ile görüşmesinin ardından kadrodan çıkartıldı.



#Tayyip Talha Sanuç
#A Milli Takım
#Hırvatistan aday kadrosu
35 dakika önce
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