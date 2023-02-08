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Spor

TFF açıkladı: Transfer dönemi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin 10 gün uzatılması için FIFA ile anlaştıklarını açıkladı.

15:04 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
TFF

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sona erecek olan ikinci transfer ve tescil döneminin 10 gün daha uzatılması konusunda FIFA'dan sözlü onay alındığını ve yazılı onay sürecinin beklendiğini açıkladı.


FIFA başvuruyu kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.


Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"
 

#TFF
#transfer
#deprem
25 dakika önce
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TFF açıkladı: Transfer dönemi uzatıldı
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