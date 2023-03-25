TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha iyi olacağız

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, ilk maçta Ermenistan'la karşı karşıya geldi.

Rakibini Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Türkiye, sahadan galibiyetle ayrıldı ve elemelere galibiyetle başladı.

Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, EURO 2024 Elemeleri'ne galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekerek, "Dünden beri güzel bir ev sahipliği yaptılar. Her türlü koruma önlemleri alınmıştı. İlk devre iyi oynayamadık ama ikinci devrede takım kendine geldi. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Bizim için ilk maçta 3 puanla başlamak son derece önemliydi. İyi başlayamasan bile kazanmak önemli. Şimdi Hırvatistan maçı var. Hırvatistan maçı bizim için önemli. Hedef oradan da galibiyetle ayrılmak. İnşallah ilk ev sahihibi olacağımız maçı galibiyetle bitiririz. 6 Şubat depreminden sonra milletimize bir sevinç yaşatabildiysek ne mutlu." dedi.

Mehmet Büyükekşi, Ermeni taraftarların milli marşların okunması sırasında İstiklal Marşımızı yuhalamasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Ermenistan'la yıllardan beri süren bir problemimiz var. Söylediğim gibi yetkililer son derece güzel bir ev sahipliği yaptılar. İnşallah zaman içerisinde bu sportif mücadelelerde barış ortamı oluşur. Spor her zaman dostluk, fair-play ve kardeşlik demek. Bundan sonra da bizim bunları göstermemiz gerekir."







