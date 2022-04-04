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Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi sona erdi. Başkan Özdemir, bir yıl daha görev süresi olmasına rağmen istifa etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Kulüpler Birliği ile birlikte bir toplantı yaptı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi oldu.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başkan Özdemir'in görevinden istifa ettiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

  • Geçtiğimiz günlerde TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan da istifa etmişti.

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti
SPOR
TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti
İstifa etti

İstifa etti

​Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi sona erdi.
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