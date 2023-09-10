TFF Başkanı'ndan Avcı iddialarını yanıt geldi

Mehmet Büyükekşi - Abdullah Avcı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi milli takım teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarını yalanladı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler önceden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.
Stefan Kuntz, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takımımız salı günü saat 15.20'de Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.