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Spor

TFF Başkanı'ndan Avcı iddialarını yanıt geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği ve Riva'da görüşmelerde bulunulduğu söylemlerine cevap verdi. Tecrübeli teknik adamın Riva'ya seminer için geldiğini söyledi.

13:36 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi - Abdullah Avcı

Mehmet Büyükekşi - Abdullah Avcı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi milli takım teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarını yalanladı.


Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler önceden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.


Stefan Kuntz, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren milli takımımız salı günü saat 15.20'de Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.






#​​​​​​​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
#Abdullah Avcı
#Stefan Kuntz
#Teknik direktör
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