TFF Başkanı'ndan Avcı iddialarını yanıt geldi

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler önceden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.