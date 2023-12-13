|
Spor

TFF liglere verilen arayı görüşecek: Karar toplantısı

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası futbol liglerini süresiz erteleyen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplanacak. TFF yönetimi, liglere ne kadar ara verileceğini ve alınacak diğer kararları bu toplantıda görüşecek.

Haber Merkezi
10:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:17 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligleri süresiz ertelerken, konuyla ilgili olarak bu sabah toplanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantının ardından saat 13.00te açıklama yapacak.


Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Büyükekşi, Meler'in durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağı bilgisini vererek "Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. O yüzden bir an önce ailesine gitmek istiyor, İzmir'e dönmek istiyor" dedi.


"Şiddetle kınıyoruz"

TFF olarak Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin ertelenmesi kararı hakkında ise Büyükekşi, "Gençlik ve Spor Bakanımızla, içişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla önemli görüşmeler yapacağız. Yarın (bugün) da yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili görüşeceğiz ve daha detaylı bilgiler vereceğiz" cümlelerini kullandı.


Büyükekşi, bugün saat 10.00'da TFF yönetimiyle liglere ne kadar ara verileceği ve alınacak diğer kararları görüşecek. Saat 13.00'te ise alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.

#Süper Lig
#TFF
#Mehmet Büyükekşi
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Defne yapağını yakarsanız bakın neler oluyor: Mucizevi sır karşısında ağzınız açık kalacak!