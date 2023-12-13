TFF liglere verilen arayı görüşecek: Karar toplantısı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligleri süresiz ertelerken, konuyla ilgili olarak bu sabah toplanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantının ardından saat 13.00te açıklama yapacak.





Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Büyükekşi, Meler'in durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağı bilgisini vererek "Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. O yüzden bir an önce ailesine gitmek istiyor, İzmir'e dönmek istiyor" dedi.





"Şiddetle kınıyoruz"

TFF olarak Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin ertelenmesi kararı hakkında ise Büyükekşi, "Gençlik ve Spor Bakanımızla, içişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla önemli görüşmeler yapacağız. Yarın (bugün) da yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili görüşeceğiz ve daha detaylı bilgiler vereceğiz" cümlelerini kullandı.



