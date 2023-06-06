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Spor

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçime gidiyor. Olağan seçimli genel kurul 22 Haziran'da yapılacak.

11:01 . 6/06/2023 Salı
AA
TFF seçime gidiyor

TFF seçime gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak.


Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.


Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.




#TFF
#mehmet büyükekşi
#Ankara
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