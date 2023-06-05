Mehmet Büyükekşi: Hocamızla devam ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi VAR kayıtlarından hakemlerin performansına, yabancı kontenjanından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un durumuna kadar birçok konuda TRT Spor'açıklamalarda bulundu.





Bir yıllığına yönetime talip olduklarını belirten Mehmet Büyükekşi vaatlarinin tamamını gerçekleştirdiklerini söyledi.





"Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik"





"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik.Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yerine getirdik."





"Hakemlere kriterler belirledik"





"Daha sonra yine önemli konuda, söz verdiğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi hakemlerle ilgiliydi. Gözlemcilerle ilgili sıkıntı vardı. Gözlemci sayısını 2'ye çıkardık. Raporları tamamen dijital hale getirdik. Hakemleri algoritma ile atama konusunda söz verdik. Kısa sürede bunu hayata geçirdik. Hakemlere kriterler belirledik, 41 tane kritik belirledik. Bunlar bir anda olmadı. Kriterler elimizde çoğalınca, algoritma ile atamayı başlattık."





"Zaman zaman hakemlerimiz de hatalar yapıyor"





Hakemlerin bazen hata yapabildiklerini dile getiren Mehmet Büyükekşi "Bazı hakemlerimiz iyi, bazıları ortalamanın üstü, bazıları da vasatın altında kaldı. Hakemlerin verdiği kararlar elbette tartışılabilir ama niyetinin iyi olması önemli. Bir futbolcu hata yaptığı zaman başkan onu aforoz etmiyor. Zaman zaman hakemlerimiz de hatalar yapıyor. Bazıları kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez hatalar yapıyor. Buna göre de ceza alıyorlar." dedi.





Yurt dışından hakem getirmeyi düşünmüyoruz. Kendi hakemlerimizi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da bugünden yarına olacak bir iş değil, belli bir süreç alır.





TFF Başkanı, açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, VAR kayıtlarını bir seferliğine açıkladıklarını vurguladı.





"Her iki kulübün başkanı da kamuoyuna çağrıda bulundu, VAR kayıtları açıklansın dedi. VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var gibi. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık."





Yabancı sayısı konusu





"Bizim ilk başta önerimiz 7+4'tü. Ancak kulüpler bunu daha fazla tartışmak istedi. Biz de geçici olarak aynı şartların 2023-2024 sezonu için devam etmesini istedik. Yabancı sayısı hakkında 2024-25 sezonundan itibaren 5 yıllık bir plan yapacağız. Her yıl ne kadar futbolcu azalacak veya çoğalacak bunlar tartışılacak ama hedef şu biz nasıl kendi kaynaklarımızla futbolcu yetiştirebiliriz."





"Süper Lig'de şampiyon son hafta belli oldu"





"Biliyorsunuz uzun bir rekabetin sonucunda bu hafta Bodrumspor ile Pendikspor Akhisar'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak. Ligin son haftaları geldiği halde, play-off'a hangi takımlar gelecek belli değildi, son hafta belli oldu. Hangi takımın düşeceği son hafta belli oldu. Aynı şeyler 2. ve 3. Lig'de yaşandı. Süper Lig'de şampiyon son hafta belli oldu. Küme düşecek salı-çarşamba belli olacak. Zaman zaman, "hukuksuz, adaletsiz" denilen ligin ne kadar adaletli olduğunu gösteriyor. Eğer öyle bir şey olmasa, bir takım çoktan şampiyonluk için 10-15 puan fark atardı. 1-2 tane haftalar önce düşme potasına girerdi. İkisi de olmadı."





"Hocamızla devam ediyoruz"





"Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, 'İnsan kendi kaderini kendisi yazar' diye, bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek."







