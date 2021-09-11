Kal deyip gönderdiler

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş’le yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan beklenmedik sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59’u resmi, 23’ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

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TFF MANEVRA YAPTI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ayrılık sürecinin perde arkasında TFF yöneticilerinin 1 günde yaptığı fikir değişikliği yatıyor. Hollanda mağlubiyetinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Şenol Güneş, “İstifa edebilirim” demesine rağmen, kendisine “Hayır kal hocam” denildi ve devam kararı alındı. Dün ise görüşmeye dahil olan Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un tavrı, bir gün önceki yaklaşıma göre 180 derece değişikti. Bir gün önce hocaya “Kal” diyen yöneticilerin tavrından rahatsız olan deneyimli teknik adam, kendisinden bağımsız farklı planlar yapıldığını anlayarak istifasını vererek odadan çıktı.

İKİNCİ DÖNEMİ 2,5 YIL SÜRDÜ

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A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş’le yollar ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25’i resmi, 7’si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Milli takım, Şenol Güneş’in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Güneş’in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

İYİ BİR İSİM GETİRECEĞİZ

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş’le yolların ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, “İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var. Şenol Güneş hocamızla dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. İyi bir teknik direktörle anlaşacağız” dedi.Göreve getirilmesi düşünülen isimler arasında Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın öne çıktığı öğrenildi. Öne çıkan isimler arasında yer alan Okan Buruk’un ise bir süre takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Sivasspor’da aldığı sonuçlar ve istikrarlı oyun anlayışıyla Rıza Çalımbay’ın da adaylar arasında yer aldığı bildirildi.