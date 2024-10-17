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TFF yeni futbol gelişim direktörünü duyurdu

TFF yeni futbol gelişim direktörünü duyurdu

21:2117/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Emrah Bayraktar
Emrah Bayraktar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi.

Kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray ve Adanaspor gibi birçok kulüpte görev yapan Emrah Bayraktar TFF'de futbol gelişim direktörlüğü pozisyonundaki göreve getirildi.


TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü olarak göreve başlamıştır.


1994-2000 yılları arasında eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun olan Emrah Bayraktar, 2000-2002 yılları arasında Viyana Üniversitesi'nde Spor Bilimleri eğitimi almıştır. 2006-2009 yılları arasında UEFA tarafından B-A ve Pro Lisans eğitimleri alan Bayraktar, UEFA Antrenör Eğitimcisi Sertifikası alarak UEFA tarafından akredite edilmiş ve 2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA Antrenör Eğitimi Yönetmeni ve Gençlik Geliştirme Programı Direktörü olarak görev yapmıştır.


2003 yılından bu yana futbolumuza antrenör olarak hizmet eden Emrah Bayraktar, kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte çalışmış ve futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürütmüştür."








#Türkiye Futbol Federasyonu
#TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü
#Emrah Bayraktar

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