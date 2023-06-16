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Spor

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık için başvuru sürecinin sona erdiğini ve diğer adayların başvurularının gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediğini açıkladı.

17:29 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi

Mehmet Büyükekşi

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.


TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.


TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



#Mehmet Büyükekşi
#TFF
#adaylık
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