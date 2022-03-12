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TFF'den Ali Koç'a tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cuma günü düzenlemiş olduğu basın toplantısında TFF, MHK ve hakemler ile ilgili konuşmalarına tepki gösteren yazılı bir açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFden Ali Koça tepki
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında ifade ettiği konularla ilgili resmi internet sitesinden yazılı bir açıklamada bulundu.

"Kabul etmemiz mümkün değildir"

  • "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un 2.5 saati bulan ve neredeyse tamamı Federasyonumuz, MHK ve hakemlerimiz odaklı düzenlediği basın toplantısındaki söylemlerine ilişkin, bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kulüp başkan ve yöneticilerimizin her türlü öneri ve eleştirisine açığız, ancak kurumumuzun onurlu tarihi ve saygınlığını hedef alan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. "

"Başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır"

  • "Sayın Ali Koç'un daha çok, mesnetsiz ve kurgu ürünü sosyal medya "malzeme"lerini içeren, TFF kurumu, yöneticileri, MHK ve görevlileriyle ilgili küçük düşürücü söylemleri, her şeyden önce temsil ettiği başkanlık sorumluluğuna yakışmamıştır."

"Kaos ortamı yaratmaktadır"

  • "Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir ve Fenerbahçe camiası Türk futbolu için vazgeçilmez bir değerdir. Sayın Koç'un Federasyonumuza yönelik, "Nefret", "Tehdit", "Husumet" ve "Uğraşma" gibi söylemlerinin spor kültüründe asla yeri yoktur. Bizzat TFF yöneticilerimiz, MHK Başkanımız ve üyeleri ile hakemlerimizin yetkinliklerine ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki, MHK Başkanının şahsına ve temsil ettiği kuruma yönelik küçük düşürücü söylemleri için gerekli inceleme yapılacaktır. Hakem atamalarına yönelik üretilen senaryolar üzerine kurulu eleştiriler gerçekleri yansıtmamakla birlikte, futbolumuza ve hakemliğe hiçbir katkı sağlamadığı gibi kaos ortamı yaratmaktadır. "

"Kamuoyunun takdirine sunuyoruz"

  • "Federasyonumuz ve MHK'yi suçlarken, "Haklılar ama şeklen yanlış", "El birliğiyle bu hale getirdik", "Hakem hataları var ama şanssızlıklar yaşadık" gibi itirafları da kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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