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TFF'den Burak Elmas'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFden Burak Elmasa cevap
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün yıllık olağan mali genel kurulunda, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" diye konuşmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Elmas'ın bu açıklamalarını yalanladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur.
  • Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.
  • TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli 'Yer yerinden oynar' yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."

Burak Elmas: "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"
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Burak Elmas: "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum"

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