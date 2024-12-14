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TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü

TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü

15:3514/12/2024, Cumartesi
AA
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik

Bursaspor'un taraftar grubu Texas'a, kadına şiddete dikkati çeken koreografisinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e takdim edildi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlıların, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maç öncesi tören düzenlendi.


Törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, fair play ödülünü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.


Bursaspor'un Süper Lig'e lazım olan bir camia olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Böyle birçok şehir var. Bizim arzumuz, onların da Süper Lig'e gelip tekrar renk katması. Dünyanın hiçbir stadında böyle bir taraftar profili yok. Başkandan Allah razı olsun. Böyle devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.


Bursaspor Kulübü Başkanı Çelik de Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, "Muhteşem bir atmosfer var. Taraftarlarımız hınca hınç stadı doldurdu. Her zaman olduğu gibi bugün de üzerine düşen görevi yaptı. Camiasıyla, taraftarıyla herkesin birlik olduğu bir atmosfer var. İnşallah bu şekilde Süper Lig yolculuğumuz devam edecek. Başkanımıza bizi kırmayıp buraya geldiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.


#Bursaspor
#TFF
#TFF 3. Lig

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