TFF'den Kerem Aktürkoğlu mesajı

A Milli Takım’da ilk kez 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayı toplam 34 maçta giydi ve 6 gol kaydetti. A Milli Takımın mücadele ettiği EURO 2020 ve EURO 2024 final turnuvalarının kadrolarında yer alan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, geride bıraktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki tüm maçlarda da süre aldı.