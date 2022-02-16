Spor TFFden Murat Sancaka kanıt talebi
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TFF'den Murat Sancak'a 'kanıt' talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde bazı hakemlerin FETÖ'cü olduğunu iddia eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında açıklama yaptı.

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Haber Merkezi DHA
TFFden Murat Sancaka kanıt talebi
Adaba Demirspor Başkanı Murat Sancak

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, TFF yetkilileri, hakemler ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular içinde halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştu.

TFF bu konuda yaptığı açıklamada, "Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

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