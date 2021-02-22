TFF'ye 'maç tekrar edilsin' başvurusu

Samsunspor maçında Eduart Rroca’ya kırmızı kart gösteren hakemin kural hatası yaptığını iddia eden İstanbulspor Kulübü, maçın tekrarı için TFF'ye başvuru yaptı.
Konuyla ilgili İstanbulspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır" denildi.
- İki ekip arasında oynanan mücadele Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.