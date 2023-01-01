Thiam'dan 5'te 5

Ligde geride kalan 5 maç sonunda 9 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Thiam oldu. Senegalli futbolcu bu sezon forma giydiği 5 maçta 5 gol attı.

Gaziantep FK maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Thiam her iki yarıda attığı gollerle galibiyetin mimari oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan 30 yaşındaki santrfor, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.