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Spor

Thiam'dan 5'te 5

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Thiam gollerine devam ediyor. Senegalli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

12:15 . 17/09/2023 Sunday
IHA
Thiam attığı golün sevincini teknik direktör Recep Uçar'a sarılarak yaşadı.

Thiam attığı golün sevincini teknik direktör Recep Uçar'a sarılarak yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup ederken, Mame Baba Thiam 2 gol birden attı.


Ligde geride kalan 5 maç sonunda 9 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Thiam oldu. Senegalli futbolcu bu sezon forma giydiği 5 maçta 5 gol attı.


Gaziantep FK maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Thiam her iki yarıda attığı gollerle galibiyetin mimari oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan 30 yaşındaki santrfor, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.





#Kayserispor
#Mame Thiam
#Süper Lig
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