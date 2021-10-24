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Thomas Müller'in Galatasaray paylaşımı ses getirdi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıta gelmişti. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın kadrosu yerine Galatasaray logolu Bayern Münih kadrosunun paylaşılmasına, Bundesliga ekibinin yıldızı oyuncusu Thomas Müller de kayıtsız kalmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Thomas Müllerin Galatasaray paylaşımı ses getirdi
Thomas Müller

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, grupta liderliğini sürdürüyor.

Karşılaşma esnasında yapılan bir hata ise dikkatlerden kaçmamıştı. Statta Galatasaray'ın ilk 11'i yerine, sarı-kırmızılı takımın logosuyla Bayern Münih'in 11'i ekrana yansımıştı. Alman ekibinin yıldız oyuncusu Thomas Müller ise, bu hatayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

  • "İnsan bir iç geçiriyor"
  • Moskova maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bu hatanın sorulması üzerine, "Bayern Münih kadrosu, Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama bugün sahada galip gelen tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" demişti.
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