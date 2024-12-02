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THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

13:402/12/2024, lundi
AA
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THY Avrupa Ligi
THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak. THY Avrupa Ligi'nin fikstürü belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları yarın ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.


Anadolu Efes ise 13. haftada yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.


13. hafta
Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)

22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)


4 Aralık Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)





14. hafta
5 Aralık Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)



6 Aralık Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)

#THY Avrupa Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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