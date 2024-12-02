THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları yarın ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.