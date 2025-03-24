THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31 ve 32. hafta maçları yarın başlayıp 28 Mart Cuma günü tamamlanacak. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes iki maçını da İstanbul'da oynayacak.