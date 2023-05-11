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Spor

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

THY Euro League'de Yunanistan ekibi Olympiakos'ta Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu seçildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:29 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Kostas Sloukas bir dönem Fenerbahçe'de görev almış, Euroleague şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer almıştı.

Kostas Sloukas bir dönem Fenerbahçe'de görev almış, Euroleague şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer almıştı.

Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.


Yunan basketbolcu, takımının 84-72 galip geldiği ve seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldiği Fenerbahçe Beko maçında 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.


#THY Euroleague
#Olympiakos
#Kostas Sloukas
#Basketbol
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