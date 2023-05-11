THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.