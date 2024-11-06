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THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı

10:366/11/2024, Çarşamba
IHA
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THY Euroleague
THY Euroleague

THY Euroleague’de 8. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. Anadolu Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak.

THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ALBA Berlin’i konuk edecek.


Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. A. Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında Başantrenör Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos’u ağırlayacak.


Euroleague’de haftanın programı şöyle:


Yarın

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.45 Paris Basketball - Partizan


8 Kasım Cuma

20.00 A. Efes - Monaco

22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos - Olympiakos

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv

#THY Euroleague
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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