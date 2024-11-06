THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ALBA Berlin’i konuk edecek.

Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. A. Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında Başantrenör Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos’u ağırlayacak.