THY Euroleague’de 8. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. Anadolu Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak.
THY Euroleague’de 8. hafta heyecanı yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ALBA Berlin’i konuk edecek.
Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. A. Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında Başantrenör Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos’u ağırlayacak.
Euroleague’de haftanın programı şöyle:
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.45 Paris Basketball - Partizan
20.00 A. Efes - Monaco
22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko
22.15 Panathinaikos - Olympiakos
22.30 Barcelona - Baskonia
22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv