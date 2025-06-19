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THY Euroleague'de yeni sezonda mücadele edecek 20 takım açıklandı

THY Euroleague'de yeni sezonda mücadele edecek 20 takım açıklandı

Tuğçe Erginkoç
16:2019/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko olmuştu.
Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko olmuştu.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe Beko'nun şampiyon tamamladığı THY Euroleague'de 2025-26 sezonun takımları açıklandı.

THY Euroleague'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 20 takım netleşti. Buna göre organizasyonda Türkiye'den son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yer aldı.


Euroleague'de yeni sezonda oynayacak diğer takımlar şöyle:


  • Monaco
  • Baskonia
  • Kızılyıldız
  • Dubai Basketbol
  • Armani Exchange Olimpia Milano
  • Barcelona
  • Bayern Münih
  • Asvel
  • Olympiakos
  • Panathinaikos
  • Paris Basketbol
  • Partizan
  • Real Madrid
  • Valencia Basket
  • Virtus Bologna
  • Zalgiris
  • Maccabi Tel Aviv
  • Hapoel Tel Aviv
#THY EuroLeague
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