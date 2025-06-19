THY Euroleague'de yeni sezonda mücadele edecek 20 takım açıklandı

Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko olmuştu.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe Beko'nun şampiyon tamamladığı THY Euroleague'de 2025-26 sezonun takımları açıklandı.
THY Euroleague'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 20 takım netleşti. Buna göre organizasyonda Türkiye'den son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yer aldı.
Euroleague'de yeni sezonda oynayacak diğer takımlar şöyle:
Euroleague'de yeni sezonda oynayacak diğer takımlar şöyle:
- Monaco
- Baskonia
- Kızılyıldız
- Dubai Basketbol
- Armani Exchange Olimpia Milano
- Barcelona
- Bayern Münih
- Asvel
- Olympiakos
- Panathinaikos
- Paris Basketbol
- Partizan
- Real Madrid
- Valencia Basket
- Virtus Bologna
- Zalgiris
- Maccabi Tel Aviv
- Hapoel Tel Aviv
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