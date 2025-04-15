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Tire 2021 FK play-off'a yürüyor

Tire 2021 FK play-off'a yürüyor

13:4715/04/2025, Salı
DHA
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Tire 2021 FK antrenmandan kare.
Tire 2021 FK antrenmandan kare.

Profesyonel ligdeki ilk sezonunu geçiren Tire 2021 FK, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yaptığı müthiş çıkışla bitime 2 hafta kala adını Play-Off hattına yazdırdı.

Ligin ilk haftalarında düşme hattına demir atan Tire 2021 FK, ikinci yarıda yaptığı takviyeler ve teknik heyet değişimiyle bambaşka bir kimlik ortaya koydu.


Teknik Direktör Ali Çalış yönetiminde 9 haftadır bileği bükülmeyen Tire ekibi, son 7 maçta ise 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


Geçen hafta Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Türk Metal 1963 Spor'u da 5-1 mağlup eden Tire FK, 42 puana ulaşarak 6'ncı sıraya tırmandı.


Normal sezonun son iki haftası öncesinde Play-Off potasına giren Tire, kalan maçlarını yarıştaki rakipleri Fatsa Belediyespor ve Uşak Spor'la oynayacak.




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