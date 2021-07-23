Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi

Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seremoniyi tribünden takip etti.

Törene katılanlar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da yer aldı.

Törenin açılışını Japonya İmparatoru Naruhito gerçekleştirdi. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını da Naruhito'nun dedesi gerçekleştirmişti.

Törenin başında olimpiyatlarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Geçen yıl yapılması gereken ama yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde de seyirci yer almadı.

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Kovid-19 gölgesinde gerçekleştirilen törende görsel efektler büyük beğeni topladı.

Kovid-19'dan dolayı sporcuların bir araya gelememesine vurgu yapılan dans gösterisinde "Ayrıyız ama yalnız değiliz" teması işlendi.

Pandemiye rağmen oyunların yapılmasına göndermede bulunan gösteride dansçılar; koşu bandı, kondisyon bisikleti ve kürek çekerek "Her şeye rağmen sporcunun spora dönmesi" sembolize edildi. Stat çatısında patlatılan havai fişekler törene renk kattı.

1964'teki oyunlar için Tokyo'ya gelen sporcuların diktiği ağaçlardan elde edilen kerestelerle yapılan, olimpiyat halkalarının birleşmesiyle, ülkelerin geçit töreni yapıldı.

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İlk kez iki sporcu bayrak taşıdı

Tokyo 2020 açılış seremonisi bir ilke de ev sahipliği yaptı.

Oyunların açılış seremonisinde ülkelerin bayraklarını ilk kez iki sporcu taşıdı. Daha önceki olimpiyatlarda bir sporcu bu heyecanı yaşarken, Tokyo 2020 öncesi cinsiyet eşitliğini vurgu yapmak için iki sporcunun bayrağı taşıması yönünde karar alınmıştı.

Türkiye'nin bayrağını genç sporcular Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı

Oyunlarda 58'i erkek ve 50'si kadın olmak üzere toplam 108 sporcuyla mücadele eden Türkiye'nin bayrağını genç milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı.

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16 yaşındaki Merve Tuncel ile 18 yaşındaki Berke Saka, dünyanın en büyük spor organizasyonunda bu gururu yaşama fırsatı buldu.

Rusya kafilesi bayrağıyla yürümedi

Doping skandalı sebebiyle oyunlara katılmasına izin verilmeyen Rusya'dan gelen sporcular, ülkelerinin bayrağıyla geçit töreninde yer alamadı.

Kendi adlarına katılan Rus sporcular, ulusal marşlarını kullanmadan madalya mücadelesini, Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında verecek.

Bu arada Kuzey Kore de sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla turnuvaya katılım sağlamayacağını açıklamıştı.

Sığınmacı sporcular da törende

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat bayrağı arkasında törende yer aldı. Bayrağı yüzmede mücadele edecek Yusra Mardini (Suriye) ile atletizm dalında madalya arayacak Tachlowini Gabriyesos (Eritre) taşıdı.

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Dünya genelinde 82 milyon yerinden edilmiş insanı temsilen oyunlarda yer alan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı, 12 branşta 29 sporcu ile mücadele edecek.

Olimpiyatların kurucu ülkesi konumundaki Yunanistan'ın ardından ikinci takım olarak tören alanına giren sığınmacı sporcular, dünyaya barış mesajı verdi.

AA

Atletizm, badminton, boks, kano, bisiklet, judo, karate, tekvando, atıcılık, yüzme, halter ve güreş branşlarında mücadele edecek Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda Rio 2016'ya katılan 6 sporcu, bir kez daha olimpiyat heyecanı yaşayacak.

Havai fişek gösterisi ve olimpiyat yeminiyle devam eden törende gökyüzünde görsel şölen sahnelendi.

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1824 adet drone 2020 Tokyo logosu şeklinden dünya haritasına dönüştü. Renk cümbüşünün yaşandığı törende ünlü sanatçı John Lennon'un "Imagine" parçası çaldı ve farklı kıtalardan temsilciler parçayı farklı bir şekilde seslendirdi.

AA

Öte yandan törende, 205 ülkeden 6 bin atlet ve takım görevlisi, 900 ziyaretçi ve 3 bin 500 basın görevlisi yer aldı.

Naruhito oyunları resmen başlattı

Japonya İmparatoru Naruhito, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı resmen başlattı.

Törende konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, sporculara moral verip herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Bach, yardımın, paylaşmanın ve merhamet göstermenin önemliliğinin altını çizdi.

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Sığınmacı takımına teşekkür eden Bach, onlara barış dolu bir ev sundukların söyledi.

AA

Olimpiyat bayrağının göndere çekildiği törende daha sonra Olimpiyat andı, japon öğrenciler tarafından okundu.

Oyunlardaki branşların anlatıldığı 50 pictograms ise büyük beğeni topladı.

Meşaleyi tenisçi Osaka yaktı

Yunanistan'dan alınan olimpiyat meşalesi Japonya'da 47 kenti dolaşarak tören alanına ulaştı.

Tokyo 2020'deki olimpiyat meşalesinde ilk kez hidrojen ateşi kullanıldı.

Ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Fuji dağının eteğindeki olimpiyat meşalesini yaktı. Oyunlar süresince bu ateş sürekli yanacak.

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Meşalenin yakılmasının ardından tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Tören 4 saat sürdü

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 4 saat sürdü.

TSİ 14.00'te başlayan tören, saat 18.00'de bitti.

Tören sırasında stat dışında protesto

Tören sırasında Japonya Ulusal Stadı dışında olimpiyatların yapılmasına tepki gösteren bir grup Japon protestoda bulundu.

Stat etrafında toplanan az sayıdaki Japon, sloganlarla tepkilerini gösterdi. Emniyet güçleri stat etrafında sıkı tedbirler aldı.