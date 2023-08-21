Top çizgiyi geçti mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların iptal edilen golü maça damga vurdu.





Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, yardımcısının da uyarısıyla Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda topun dışarıdan oyun alanına girdiğini belirterek Colley'in golünü iptal etti.





Beşiktaş Kulübü, söz konusu pozisyonun görüntüsünü, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" notuyla paylaştı.









EMEK HIRSIZLARI, BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ! pic.twitter.com/UCBjGVc5HR — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2023





Yorumcular ne dedi?





Hakem yorumcuları siyah-beyazlı camianın büyük tepki gösterdiği pozisyonu değerlendirdi. İşte eski hakemlerin tartışma çıkaran pozisyonla ilgili yorumları:





Fırat Aydınus





"Yayıncı kuruluşun bize gösterdiği açılara göre yardımcı hakem tam çizgi üzerinde. VAR’ın bu pozisyonu net olarak görebilmesi için korner direğinin oradan bir açıya sahip olması lazım. Topa daha vurulmadan yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Fakat hakemin düdüğü golden önce mi yoksa sonra mı çaldığı da önemli… Yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntülere bakarak, hissiyatıma göre topun sahayı tamamen terk etmediğini söyleyebilirim."





Deniz Çoban





"VAR zaten bence bir açı dışında hiçbir açıya bakmadı, diğer açılar yanıltır. O açıda da çizginin tamamı görülmüyor. Çizginin tamamı görülmediği için 'İptal kararını uygulayabilirsiniz' dedi belli ki. Bu görüntülerden topu tam görmek mümkün değil."





Bülent Yıldırım





"Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir. VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor."





Bahattin Duran





"Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş. Fakat, şöyle bir durum var; bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok."















