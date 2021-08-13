Top santrada ​

Süper Lig’de 90 günlük hasret sona eriyor. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, bugün başlayacak. Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs’ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig’de 64. sezonun perdesi, İstanbul’da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak. Türkiye’nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Süper Lig’de sezonunun ilk yarısı 27 Aralık’ta sona erecek. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022’de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022’de tamamlanacak.

TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Uzun süre sonra statların kapılarının taraftarlara açılacağı Süper Lig’de maçları, aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek. Koronavirüs geçirenler de izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek. 10 Ağustos’tan önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek. Deplasman takımlarının taraftarları ise müsabakaya alınmayacak. Takımlar bu sezon yine 5 futbolcu değişikliği yapabilirken, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

LİG 20 TAKIMLA OYNANACAK

Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak. Süper Lig’de geride kalan 63 sezonun 31’i 18 takımla, 20’si 16 ekiple, 4’ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı. Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.