"Top sende Ghezzal"

Beşiktaş, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı teknik heyet de maça dair planlarını hazırlıyor. Teknik direktör Önder Karaveli, son haftalarda yaşanan gol problemi için de çare arıyor.

Batshuayi ile Kenan Karaman’ın formsuzluğu ve gol yollarında yaşadıkları sıkıntılar, Karaveli’yi yeni arayışlara itti. Bu konuda Rachid Ghezzal’la görüşen Karaveli, Cezayirli yıldızdan kaleyi daha fazla düşünmesini istedi. Ghezzal’dan forvet oyuncularıyla saha içerisinde sürekli iletişim halinde olmasını isteyen deneyimli teknik adam, gol vuruşlarında ise inisiyatif kullanmasını söyledi.

Pjanic'e göre orta saha

Beşiktaş’ta bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pjanic’in derbiye yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Boşnak oyuncunun oynama durumuna göre orta saha kurgusunda değişikliğe gidilecek. Atiba’nın da sakat olması nedeniyle Önder Karaveli, Josef, Pjanic, Teixeira 3’lüsünü orta sahada kullanacak. Şayet Pjanic maça yetişmezse bu kez o bölgede genç oyuncu Can Bozdoğan forma giyecek. Karaveli, sol kanatta ise yine Larin yerine Kenan Karaman’a forma vermeyi planlıyor.

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