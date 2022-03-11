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"Top sende Ghezzal"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde Rachid Ghezzal’a sahadaki liderliği verdi. Golcülerin performansından memnun olmayan deneyimli çalıştırıcı, Cezayirli yıldızın bu konuda inisiyatif almasını ve maç içinde direkt golü düşünmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Top sende Ghezzal
Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Beşiktaş, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı teknik heyet de maça dair planlarını hazırlıyor. Teknik direktör Önder Karaveli, son haftalarda yaşanan gol problemi için de çare arıyor.

Batshuayi ile Kenan Karaman’ın formsuzluğu ve gol yollarında yaşadıkları sıkıntılar, Karaveli’yi yeni arayışlara itti. Bu konuda Rachid Ghezzal’la görüşen Karaveli, Cezayirli yıldızdan kaleyi daha fazla düşünmesini istedi. Ghezzal’dan forvet oyuncularıyla saha içerisinde sürekli iletişim halinde olmasını isteyen deneyimli teknik adam, gol vuruşlarında ise inisiyatif kullanmasını söyledi.

Pjanic'e göre orta saha

Beşiktaş’ta bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pjanic’in derbiye yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Boşnak oyuncunun oynama durumuna göre orta saha kurgusunda değişikliğe gidilecek. Atiba’nın da sakat olması nedeniyle Önder Karaveli, Josef, Pjanic, Teixeira 3’lüsünü orta sahada kullanacak. Şayet Pjanic maça yetişmezse bu kez o bölgede genç oyuncu Can Bozdoğan forma giyecek. Karaveli, sol kanatta ise yine Larin yerine Kenan Karaman’a forma vermeyi planlıyor.

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