Toprak Razgatlıoğlu saliselik farkla 2'nci oldu

Yarışın son turuna ve son düzlüğe birinci sırada giren Toprak, bitiş çizgisi önünde 0.027'lik farkla (saniyenin 1000'de 27'si) Bulega'ya geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İlk turlarda Bulega'yı takip ettim, sonra geçtim ve ritmimi yakaladım özellikle son turlarda ve son virajda motosikletim kaymaya başladı. Tüm yarışlarda 100'de yüzümden fazlasını ortaya koydum, son virajda motosikletim kaymaya başladı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.