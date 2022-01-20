Spor Torrent 3 futbolcunun biletini kesti
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Torrent 3 futbolcunun biletini kesti

Teknik direktör Domenec Torrent ile yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray'da Assunçao, Luyindama ve Babel ile yollar ayrılıyor.

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Haber Merkezi DHA
Torrent 3 futbolcunun biletini kesti
Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçta Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray'da takımı İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'e emanet eden yönetim, dün de görüşme yapmak üzere dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos'u İstanbul'a getirdi.

Halihazırda Real Madrid ve Manchester City kulüplerine danışmanlık yapan Campos ile yapılan ilk görüşme çok olumlu geçti. Campos, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını izledikten sonra yönetime bir rapor verecek sonrasında resmi görev alması konusunda yanıtı beklenecek.

Assunçao, Luyindama ve Babel ile yollar ayrılıyor

Sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao için fesih kararı alındı. Genç oyuncu, son resmi görüşmelerin yapılmasının ardından Florya'dan ayrılacak ve Portekiz'in yolunu tutacak.

Takımdan ayrılacak bir başka oyuncu olan Christian Luyindama ise kiralık olarak Antwerp kulübüne gönderilecek. Babel için de gelen teklifler değerlendiriliyor.

Hedef Sinan Bolat

Mutlaka bir kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da birinci sırada Sinan Bolat bulunuyor. Sinan Bolat için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanması halinde milli kalecinin yakın zamanda takıma katılması hedefleniyor.

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