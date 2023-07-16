Tosic'ten Tadic açıklaması

Dusan Tadic - Dusko Tosic
Sırp yıldız Dusan Tadic'in ismi birçok takımla anılıyordu. Bu transferde yoğun çaba sarf eden Beşiktaş, eski oyuncusu Dusko Tosic'i de Tadic'i ikna etme konusunda faktör olarak kullanıyor ama mutlu sona ulaşamadı.
Fenerbahçe Dusan Tadic'i imza attırmak için İstanbul'a getirdi. Daha sonra Dusko Tosic'den açıklama geldi.
"Sayın Beşiktaş taraftarına Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş'tan yana olmadı. Bilginize saygılarımla" diye açıklamada bulundu.