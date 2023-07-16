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Spor

Tosic'ten Tadic açıklaması

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Sırp Dusko Tosic, siyah-beyazlıların gündemindeki vatandaşı Dusan Tadic'in Beşiktaş'a transferi için yoğun çaba sarf ediyordu. Fenerbahçe Tadic'i İstanbul'a imza atmaya getirtince Tosic instagramdan paylaşım yaptı.

09:39 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dusan Tadic - Dusko Tosic

Dusan Tadic - Dusko Tosic

Sırp yıldız Dusan Tadic'in ismi birçok takımla anılıyordu. Bu transferde yoğun çaba sarf eden Beşiktaş, eski oyuncusu Dusko Tosic'i de Tadic'i ikna etme konusunda faktör olarak kullanıyor ama mutlu sona ulaşamadı.


Fenerbahçe Dusan Tadic'i imza attırmak için İstanbul'a getirdi. Daha sonra Dusko Tosic'den açıklama geldi.


Dusko Tosic paylaştığı görselde:

"Sayın Beşiktaş taraftarına Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş'tan yana olmadı. Bilginize saygılarımla" diye açıklamada bulundu.


Dusko Tosic'in paylaşımı:




#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Dusan Tadic
#Dusko Tosic
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