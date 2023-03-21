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Spor

Tosun Paşa zirve yaptı

Beşiktaş'taki üçüncü döneminde Cenk Tosun performansıyla göz kamaştırıyor. Toplanan 49 puanın 16'sına direkt katkı yapan yıldız oyuncu 2 gol daha atarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

09:33 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a etkisi net bir şekilde hissediliyor.

Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a etkisi net bir şekilde hissediliyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, 3. dönemini yaşadığı siyah-beyazlı takımda adeta küllerinden doğdu.


Teknik direktör Valerien Ismael döneminde yedek kulübesine hapsolan, Şenol Güneş göreve geldikten sonra yeniden ilk 11'e dönen yıldız futbolcu, golleri ve kazandırdığı puanlarla Beşiktaş'ı taşıyan isimlerin başında geliyor.


2018-2019 sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki oyuncu, 3. dönemini geçirdiği Beşiktaş'ta şu an en fazla gol atan oyuncu konumunda. Bu sezon Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.


Yeni sözleşmeye 2 golü kaldı

Cenk Tosun attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın bu sezon topladığı 46 puanın 16'sına direkt katkı verdi. Milli futbolcu, siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısını 80'e çıkardı ve kulüp tarihinin en çok gol atan 7. oyuncusu oldu. Sezon başında 1+1 yıllık imza atan Cenk Tosun'un sözleşmesi, 2 gol daha atarsa otomatik uzayacak.








#Beşiktaş
#Cenk tosun
#Süper Lig
2 saat önce
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