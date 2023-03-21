Tosun Paşa zirve yaptı

2018-2019 sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki oyuncu, 3. dönemini geçirdiği Beşiktaş'ta şu an en fazla gol atan oyuncu konumunda. Bu sezon Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın bu sezon topladığı 46 puanın 16'sına direkt katkı verdi. Milli futbolcu, siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısını 80'e çıkardı ve kulüp tarihinin en çok gol atan 7. oyuncusu oldu. Sezon başında 1+1 yıllık imza atan Cenk Tosun'un sözleşmesi, 2 gol daha atarsa otomatik uzayacak.