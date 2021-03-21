Trabzon evinde dört köşe ​

Süper Ligin 31. Haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

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Maça iki takım da hücum organizasyonunu ön planda tutarak açık futbol anlayışıyla başlarken, Trabzonspor, 8. dakikada öne geçti. Bu dakikada Djaniny’nin şutunda kaleci Friedrich’in çeldiği topu Ekuban filelere gönderdi: 1-0. 24. dakikada gelişen Ankaragücü atağında hakem Zorbay Küçük, Edgar’ın eline çarpan topu penaltı olarak değerlendirdi.

Penaltı atışını kullanan İbrahim skoru eşitledi: 1-1. 28. Dakikada Nwakaeme’nin uzun pasında topu kontrol eden Djaniny’nin pasında Ekuban, Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra bu kez savunmadan sıyrılan Djaniny kaleciye de çalımlayarak skoru 3-1 yaptı. 32’de Bakasetas’ın ortasında arka direkteki Djaniny’nin vuruşunu kaleci Friedrich kornere çeldi.

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