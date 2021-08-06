​Trabzon fırsat tepti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, kendi sahasında Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kaldı. Maçta bordo-mavililer 3 kez öne geçerken, Norveç ekibi temsilcimizi yakaladı. Uzatma dakikasında ise Bakasetas penaltıdan yararlanamadı. İki takım arasındaki rövanş maçı 12 Ağustos’ta Norveç’te oynanacak. Maça etkili başlayan Trabzonspor, 15. dakikada Bakasetas’ın ortasında kale sahası ön direğinde Nwakaeme’nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti: 1-0. 31’de Hestad’ın derinlemesine pasında ceza sahasına giren Brynhildsen durumu 1-1 yaptı. 52’de tek başına ceza sahasına giren Gervinho’nun vuruşunu kaleci kornere çeldi. Kornerden gelen topta Nwakaeme’nin kafa vuruşu yan direkten döndü. Savunma ise topu uzaklaştırdı.
- 58. dakikada Djaniny’nin pasında Vitor Hugo, Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi. 64’de Etzaz Hussain’in pasında Brynhildsen yeniden eşitliği sağladı: 2-2. 74’de Bakasetas’ın pasında Djaniny, Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi: 3-2. 85. dakikada Brynhildsen.’in pasında bu kez Hussasin skoru 3-3’e getirdi. 90+3’de Yusuf Sarı ceza sahasına girerken düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5’de Bakasetas, penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.