Trabzon şölene hazır

Trabzonspor, Süper Lig’de bitime 12 hafta kala topladığı 63 puanla emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Bordo-mavililerin en yakın rakibi Konyaspor’un, erteleme maçında Başakşehir’e yenilmesiyle puan farkının 14 olması kentteki coşkulu beklentiyi de iyice artırmış durumda.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun önceki gün gazetemiz aracılığıyla taraftarlara gönderdiği mesaj da karşılığını buluyor. Ağaoğlu, gazetemize verdiği demeçte, “Daha her şey bitmedi. Taraftarımızın ve camianın coşku ile bize destek vermesini bekliyorum. Artık yavaş yavaş bayrakları hazırlayalım” demişti. Şehirde ise süslemeler başladı.

SPOR Ahmet Ağaoğlu: 'Bayrakları hazırlayın'

Trabzonspor’un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu’nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo-mavili bayraklarla süslendi. Stadyumun etrafına şehrin tarihine damga vurmuş isimler Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu’nun fotoğrafları da bordo-mavili renklerle birlikte asıldı.

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Şehir bordo-mavili renklere büründü.

Trafik ışıkları dikkat çekti

Süper Lig’de zirvenin tek sahibi olan Trabzonspor’da yaşanan coşku ve heyecan şehrin ışıklarına da yansıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi sonrası trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi. Şimdilik birkaç ışıkta başlanan uygulama ile “O sene, bu sene ve kupa” görselleri trafik ışıklarına yansıtıldı. Taraftarlar ve bütün bir kent, büyük bir özlem ve hasretle beklenen şampiyonluk için gün sayıyor.

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının biletleri ise tamamen tükenmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda takımlarına büyük bir destek vermeye devam ederek yalnız bırakmayacak.

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"Son maça kalmayacak"

Trabzonspor’un yıllardır şampiyonluğunu bekleyen taraftarlardan Berat Çat, “Büyük bir coşku ve heyecanla şampiyonluğun resmiyet kazanmasını bekliyoruz. 3-4 hafta sonra şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünüyorum. İstanbul’a, son maça kalmayacak” dedi.

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"Silah atmak bize yakışmaz"

Trabzonspor taraftarlarından Hasan Boğuşlu, “Trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her yerin bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.

SPOR Abdulkadir Ömür, taraftarların sorularını yanıtladı



