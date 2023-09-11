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Spor

Trabzon'da Pepe coşkusu

Trabzonspor’un yeni transferi Nicolas Pepe, gece saatlerinde Trabzon’a geldi. Bordo-mavili taraftarlar Fildişi Sahilli yıldızı coşkuyla karşıladı.

09:07 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Pepe, havalimanında taraftara üçlü çektirdi.

Pepe, havalimanında taraftara üçlü çektirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'dan ayrılan Nicolas Pepe, gece saatlerinde Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.


Transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.


Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.




#Trabzonspor
#Pepe
#Arsenal
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