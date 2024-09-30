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Trabzonspor 126 günlük hasreti sona erdi

Trabzonspor 126 günlük hasreti sona erdi

11:2530/09/2024, Pazartesi
AA
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Simon Banza attığı iki golle Konyaspor maçının yıldızı oldu.
Simon Banza attığı iki golle Konyaspor maçının yıldızı oldu.

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle ligde 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Ligin ilk haftasında Sivasspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililer, üçüncü hafta erteleme maçında da Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.


Dördüncü haftada Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, altıncı haftada da Gaziantep FK deplasmanında 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı.


Trabzonspor, ligin 7. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.


Ligde son galibiyetini geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde eden, 26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.


Konyaspor karşısında gol perdesini Edin Visca açtı.

149 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, bu sezona beraberliklerle istediği başlangıcı yapamasa ve galibiyet hasreti çekse de uzun süredir yenilmiyor.


En son geçen sezonun 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra 149 gündür kaybetmedi.


Trabzonspor, bu süreçte 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.


Karadeniz ekibi, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber ligde namağlup üç takımdan biri konumunda bulunuyor.


Trabzonsporlu futbolcuların Konyaspor maçındaki gol sevinci

Güneş ile 4 maçta 6 puan

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 6 puan toplarken 1,5 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.


Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı idaresindeki ilk 2 müsabakada ise 2 beraberlik alarak 1 puan ortalamasında kalmıştı.

Şenol Güneş

Goller iç sahada

Trabzonspor, ligde attığı 6 golü de iç sahada kaydetti.


Karadeniz ekibi, sahasında Beşiktaş maçında 1, Kayserispor mücadelesinde 2, TÜMOSAN Konyaspor karşılamasında da 3 gol kaydetti.


Bordo-mavililer, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK deplasmanlarından 0-0 beraberlikle dönerek gol atma başarısı gösteremedi.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Konyaspor

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