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Spor

Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Basel'e konuk olacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca, bugünkü idmanda yer almadı.

17:30 . 20/02/2023 Pazartesi
DHA
Bordo-mavili futbolcular Avcı yönetiminde çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular Avcı yönetiminde çalıştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00’de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.


Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.








#Trabzonspor
#Basel
#Marek Hamsik
#Edin Visca
#Dorukhan Toköz
40 dakika önce
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Trabzonspor 3 eksikle çalıştı
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