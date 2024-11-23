Trabzonspor ailesi yemekte bir araya geldi

Güneş, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Hepimiz biliyoruz ki çocuklarınızdan ve eşlerinizden ayrı kalıyorsunuz ama bu işin bedeli de bu. Aile olmak çok önemlidir. Şimdi bu büyük ailenin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz. Yemek bir bahane, önemli olan birlikte olmak. Boş zamanlarınızda eşinizi ve çocuklarınızı buraya getirebilirsiniz. Hep birlikte iyi zaman geçirmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.