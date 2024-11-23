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Trabzonspor ailesi yemekte bir araya geldi

Trabzonspor ailesi yemekte bir araya geldi

18:0823/11/2024, Cumartesi
AA
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Trabzonspor yönetimi, teknik heyet, oyuncular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi
Trabzonspor yönetimi, teknik heyet, oyuncular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde buluştu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Asbaşkan Zeyyat Kafkas, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ve aileleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki barbekü partisine katıldı.


İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle programa katılamayan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da teknik direktör Güneş ve kaptan Uğurcan Çakır'la görüntülü görüşerek programa katılanlara selamlarını iletti.


Güneş, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Hepimiz biliyoruz ki çocuklarınızdan ve eşlerinizden ayrı kalıyorsunuz ama bu işin bedeli de bu. Aile olmak çok önemlidir. Şimdi bu büyük ailenin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz. Yemek bir bahane, önemli olan birlikte olmak. Boş zamanlarınızda eşinizi ve çocuklarınızı buraya getirebilirsiniz. Hep birlikte iyi zaman geçirmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.


Zeyyat Kafkas ve Uğurcan Çakır, Doğan'ın hediyesini teknik direktör Şenol Güneş'e takdim ederek, Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş

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