Trabzonspor Abdullah Avcı ile sahasında iyi performans ortaya koyuyor

Hayat

Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil

LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişinin dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Bir televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Özhan da LGBT dayatmasına ilişkin fikirlerini açıkça ifade etti. Özhan, "Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok" diye konuştu.