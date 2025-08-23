Yeni Şafak
Trabzonspor Antalyaspor maçına hazır

23:3623/08/2025, Cumartesi
Antrenmandan Uğurcan Çakır.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Bordo-mavili takım, Hesap.com Antalyaspor ile Papara Park'ta saat 19.00'da karşılaşacak.






