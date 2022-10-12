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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’yu ağırlayacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Akyazı Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor: Avrupa Liginde Monaco ile ya tamam ya devam maçı!
UEFA Avrupa Ligi H Grubunda Trabzonspor, yarın saat 22.00'de Monaco'yu ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor yarın sahasında Fransa’nın Monaco takımını ağırlayacak. Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak olan Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı.

  • Yarın saat 22.00’de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda ise Monaco’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da 5 eksik var

Trabzonspor’da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün tedavileri devam ederken, kırmızı kart cezalısı Gomez ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Avrupa’da 145. maçını oynayacak
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Fransa’nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.
Sahasında ligde ve Avrupa’da 390 gündür yenilmiyor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yarın Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 390 gündür yenilmiyor. Karadeniz ekibi sahasındaki en son yenilgisini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İtalya ekibi Roma karşısında 2-1’lik sonuçla almıştı. Bordo-mavililer söz konusu dönemden sonra ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken, Avrupa’da oynadığı iki maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Mahmoud İbrahim, Abdülkadir Ömür, Umut Dilan Bozok

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