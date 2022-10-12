Valerien Ismael'in Trabzonspor planı: Coşkulu Beşiktaş

Beşiktaş’ta, geçtiğimiz hafta kazanılan Giresunspor maçına dair eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor önünde farklı bir oyun anlayışını sahaya yansıtmayı planlıyor. Skor korumaya yönelik hamleleri ve korunaklı futbolu nedeniyle tepki çeken Fransız çalıştırıcı, pazar günü derbide hücum anlayışını benimseyecek.
Eleştirilerin hedefinde
Oynattığı futbol nedeniyle özellikle sosyal medyada eleştiri alan İsmael, siyah beyazlı tribünlerin gönlünü almaya çalışacak. Başakşehir karşılaşmasını kaybetmesine rağmen oynadığı futbol nedeniyle tribünlere çağrılan ve alkışlanan Beşiktaş, Giresunspor maçını kazanmasına rağmen kötü futbol nedeniyle tepki çekti.
Moral bozmak yok
Ghezzal’ın ilk 11’e dönmesiyle birlikte nefes alacak olan Valerien Ismael, Weghorst’la da yakından ilgileniyor. Giresunspor maçında penaltı kaçıran Hollandalı oyuncunun moralini bozmamasını isteyen Fransız çalıştırıcı, Weghorst’a kendisinden memnun olduğunu ifade etti. İsmael, Wegorst’tan hücumdaki pres ve yardımlaşmayı sürdürmesini istediği kaydedildi. Forvet oyuncularından ise Hollandalı golcüye yakın oynamalarını istedi.
- Cenk Tosun görev bekliyor
- Beşiktaş’ta forma giydiği 8 maçta da oyuna sonradan giren Cenk Tosun’un da Trabzonspor maçında ilk 11’de oynamak için görev beklediği öğrenildi. Savunma oyuncularıyla da yakından ilgilenen İsmael, sakatlıkları nedeniyle derbide Saiss ve Emrecan’dan yararlanamayacağı için Tayyip Talha’nın yanında görev vereceği ismi henüz belirlemediği öğrenildi. Fransız çalıştırıcı, Welinton, Necip ve Montero’dan birine antrenman performansına göre karar verecek.
October 11, 2022