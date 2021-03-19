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Trabzonspor Avrupa'yı istiyor

Süper Lig’de son 4 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, sezonu ilk dört takım arasında bitirerek Avrupa vizesi almayı planlıyor. Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor.
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig’in 31. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Trabzonspor, sahasındaki kötü gidişata son vermek istiyor. Evinde üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetleri alan bordo-mavililer, son haftalarda çıkışa geçen rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk dört takım içerisindeki kalıcılığını sürdürmeyi ve Avrupa’ya gitmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti.

  • 8 haftadır ilk dörtte
  • Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor. Avcı, yönetiminde 14 hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.’lüğe gelen bordo-mavililer, üst basamakları zorlamak istiyor. Süper Lig’de son 4 haftada 8 puandan olan Trabzonspor’un yaşadığı puan kayıpları alttan gelen takımların iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, takipçisi Alanyaspor’un ise 49 puanı var.

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