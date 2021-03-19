Trabzonspor Avrupa'yı istiyor

Süper Lig’in 31. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Trabzonspor, sahasındaki kötü gidişata son vermek istiyor. Evinde üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetleri alan bordo-mavililer, son haftalarda çıkışa geçen rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk dört takım içerisindeki kalıcılığını sürdürmeyi ve Avrupa’ya gitmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti.

8 haftadır ilk dörtte

Trabzonspor, ligde 8 haftadır ilk dört takım içinde bulunuyor. Avcı, yönetiminde 14 hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.’lüğe gelen bordo-mavililer, üst basamakları zorlamak istiyor. Süper Lig’de son 4 haftada 8 puandan olan Trabzonspor’un yaşadığı puan kayıpları alttan gelen takımların iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 52 puanı bulunurken, takipçisi Alanyaspor’un ise 49 puanı var.

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